Portuguesas no Peru gastam centenas de euros a fugir do caos

Grupo de jovens portuguesas teve de arcar com despesas extra para se conseguir proteger dos protestos violentos que têm ocorrido no Peru.

Oito finalistas do curso de Medicina juntaram-se para fazer uma viagem de um mês pela América Latina, mas quando chegaram ao Peru, a 7 de dezembro, depararam-se com uma situação caótica, na sequência dos protestos civis que se iniciarem após a destituição do presidente Pedro Castillo. As estradas cortadas e as manifestações violentas que se sucederam obrigaram o grupo de jovens a refugiar-se em zonas remotas, bem como a comprar novos voos. No total, terão gasto cerca de 400 euros em despesas que não estavam planeadas no início da viagem.

Depois de uma passagem pela Colômbia, as portuguesas fizeram as malas para seguir até Lima. Chegadas à capital peruana no dia em que se instalou a atual crise política, o grupo foi alertado a ter cuidado e a não se dirigir até ao centro da cidade, mas apenas no dia seguinte, quando pisaram Cuzco, no Sul do país, após cancelarem uma viagem até Arequipa, se viram obrigadas a mudar drasticamente os planos.