Portugueses arriscam voos por conta própria para deixarem Peru

Um grupo de jovens portugueses retidos num hotel em Arequipa deve permanecer no local pelo menos até segunda-feira, revelou Francisco Rodrigues dos Santos ao JN. O grupo comprou novos bilhetes de avião na esperança de que o aeroporto da segunda maior cidade peruana reabra até lá.

"Corremos esse risco e tivemos de comprar o bilhete porque, se não comprássemos, outros podiam comprá-lo e poderia não haver voo até à passagem de ano", disse Francisco Rodrigues dos Santos. Só na região de Machu Picchu, 779 turistas de diferentes nacionalidades estão retidos, segundo a autarquia da cidade, citada pela agência France-Press. O trajeto de Arequipa para Lima, e da capital peruana para Madrid custou, no entanto, cerca de mil euros a mais aos portugueses.

A situação económica foi abordada nas conversas telefónicas individuais que o embaixador português em Lima teve com os retidos. De acordo com Francisco, o diplomata não garantiu uma ajuda financeira ou ainda um voo de regresso a Portugal, mas prometeu que está "a fazer todos os esforços" junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).