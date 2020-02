Portugueses em quarentena num navio cruzeiro não têm coronavírus

JN Hoje às 17:27 Facebook

Os sete portugueses que estão a bordo de um navio cruzeiro em Hong Kong não estão infetados com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde.

"Não há nenhum relato de estarem infetados", afirmou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Sete pessoas com passaporte português encontram-se em quarentena a bordo de um navio cruzeiro com cerca de 3600 pessoas em Hong Kong, por receio de que possa haver casos do novo coronavírus no navio.

As 3600 pessoas foram mantidas no navio de cruzeiro, no porto de Hong Kong, para serem submetidas a exames médicos, depois de três passageiros chineses, que tinham viajado anteriormente naquele navio, serem confirmados como portadores do novo coronavírus.