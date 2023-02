Portugueses na Turquia: "Acreditamos até ao fim, esse é que tem de ser o espírito"

Comandante da missão portuguesa na Turquia diz que "janela de oportunidade" para encontrar vida "está a ficar praticamente fechada"

Partiram na passada quarta-feira com um plano inicial de permanecer em Antáquia, na Turquia, por um período de dez dias, mas depois do resgate, este sábado, de Baran, um menino de dez anos, a perspetiva de encontrar mais alguém com vida é cada vez menor, o que poderá antecipar o regresso da equipa portuguesa, composta por 52 elementos e seis cães, que integra as operações de salvamento numa área fortemente atingida pelos dois sismos de há uma semana. Quem o diz é José Guilherme, comandante da missão portuguesa na Turquia, contactado pelo JN, que garante, ainda assim, acreditar "até ao fim" na possibilidade de voltar a encontrar vida entre os escombros.

"Está a chegar o momento, em termos de janela de oportunidade, em que esta está a ficar praticamente fechada", contou este domingo ao JN, por telefone, José Guilherme. O comandante da missão portuguesa deu conta de um quadro de insalubridade que deverá tornar-se cada vez mais evidente no terreno: "Poderá começar a existir um problema de saúde pública se as autoridades locais de saúde não iniciarem os trabalhos de remoção e limpeza".