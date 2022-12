Portugueses que destruíram estátua em Vigo arriscam dois anos de prisão

O Ministério Público espanhol pediu dois anos de prisão, assim como o pagamento de uma multa de 21 mil euros, para os dois turistas portugueses que, em abril deste ano, vandalizaram uma escultura em Vigo, na Galiza, quando se encontravam na cidade para uma despedida de solteiro. A condenação da Físcalia (nome pelo qual é conhecido o Ministério Público em Espanha) já é considerada uma das mais severas pedidas por vandalismo urbano, que costuma ser punido apenas com multas.

Os factos ocorreram por volta das 3 horas de 24 de abril, quando os jovens, saídos de uma festa de despedida de solteiro, vandalizaram uma escultura localizada no cruzamento das ruas Urzáiz e Vía Norte. Na altura, várias testemunhas que presenciaram o acontecimento foram fundamentais para que a Polícia Local chegasse à identidade dos dois portugueses bem como à casa onde estes estavam hospedados e para onde levaram vários pedaços da estátua destruída, entre os quais dois braços.

Segundo noticia o jornal "Faro de Vigo" esta quinta-feira, além dos dois anos de prisão, o Ministério Público espanhol pede ainda a aplicação de uma pena de multa de 8.100 euros e o pagamento de uma indemnização, a reverter para o concelho de Vigo, no valor de 13.135 euros pelos danos causados na obra de arte feita em bronze pelo artista Manuel Buciños. Os arguidos serão notificados através de cartas rogatórias separadas, uma vez que um deles reside na Suíça e o outro em Portugal.

O vandalismo urbano contra o património ou o mobiliário da cidade, assegura o jornal, fica, muita das vezes, impune, por não ser possível identificar os autores. E, mesmo quando são apanhados em flagrante delito, os suspeitos são condenados, regra geral, a penas de multa. Por isso, esta condenação pedida pelo Ministério Público para os dois portugueses está a ser vista como algo que "foge à regra". Para já, ainda não há uma data para o julgamento.

Artista é uma referência da escultura na Galiza

A obra de arte "A família", do autor Manuel Buciños, foi colocada ao ar livre em 2019 pela Câmara Municipal de Vigo. Após ser vandalizada, a escultura tinha ficado sem a figura da mãe e dos dois filhos, mas, entretanto, já foi restaurada. Ao "Faro de Vigo", o artista de 84 anos revelou que o trabalho de restauro durou "meses" e que foi "bastante tedioso". Ainda assim, mostrou-se "satisfeito" com o resultado final. Com uma carreira profissional de 70 anos, Manuel Buciños tornou-se uma referência da escultura na Galiza.