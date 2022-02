Portugueses retidos na Roménia com voo de regresso na segunda-feira

O voo de apoio ao regresso de uma parte dos cerca de 50 portugueses e luso-ucranianos que saíram da Ucrânia pela Moldova e Roménia será realizado na segunda-feira, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

"Será realizado amanhã, segunda-feira 28 de fevereiro, um voo de apoio ao regresso de cidadãos portugueses e luso-ucranianos que saíram da Ucrânia nos últimos dias, sob organização da Embaixada em Kiev e alguns também por meios próprios, e que se encontram na Roménia", indica o ministério em comunicado.

Exfiltrados da Ucrânia com a ajuda de militares nacionais - "militares desarmados", como sublinhou o ministro Santos Silva -, 48 portugueses, entre os quais o embaixador em Kiev, permaneciam, ao final da tarde deste domingo, retidos no norte da Roménia, a aguardar ordem de voo para Lisboa.

Outros compatriotas tentam, por todos os meios, chegar ao ponto de encontro combinado com os serviços diplomáticos. Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que se procede a "um compasso de espera, para se consolidar o grupo".

No mesmo hotel Rapsody, em Botosani, no norte da Roménia, paredes-meias com a fronteira da Moldávia, estão três dezenas de portugueses escapados à guerra precisamente através de território moldavo. Um deles, João Moreira, contou ao JN que foram avisados para a eventualidade de a viagem para Portugal ser feita já esta segunda-feira. "Disseram-nos para termos as malas prontas às 9 da manhã", disse o jovem de 26 anos, economista, natural de Paredes.

Portugal solidário

Ainda mais angustiante do que a incerteza de João e dos restantes portugueses retidos no norte da Roménia é a errância dos milhares de ucranianos que fogem à guerra, numa vaga que tem tudo para crescer e que obrigará a Europa a montar uma gigantesca operação de abertura de corredores de transporte destes deslocados para asilos de segurança. Foi essa uma das razões que levaram a Bruxelas a secretária de Estado da Administração Interna, para uma reunião extraordinária com congéneres da União Europeia. "Portugal fará tudo para dar segurança e integração aos refugiados", disse Patrícia Gaspar.

Ajuda lusa em Cracóvia

Antes do alinhamento de posições e de estratégias dos 27 membros da UE, a Alemanha toma a dianteira e oferece comboios gratuitos aos refugiados oriundos da Polónia, onde a comunidade portuguesa também se mobiliza para a proteção dos refugiados.

Em Cracóvia, um desses portugueses alojou uma família ucraniana. Emigrado há oito anos no país, o engenheiro informático Nuno Gonçalves, natural de Grândola, faz parte de "um grande grupo de portugueses" radicados na Polónia e que corresponderam aos alertas do Facebook para prestação de auxílio aos refugiados da guerra.