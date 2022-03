Poutine: o prato de batatas-fritas retirado do menu por fazer lembrar Putin

Vários restaurantes em França e no Canadá foram "obrigados" a alterar os menus por terem um prato com o nome parecido ao de Vladimir Putin.

A invasão russa em território ucraniano tem tido várias reações e repercussões e a área da restauração também não é exceção. Há mesmo um prato que acabou por ser retirado de vários menus por ter um nome parecido ao de Vladimir Putin, o que gerou muitas reclamações de clientes. É o caso da especialidade com o nome Poutine, um prato de batatas-fritas conjugado com topings à escolha do cliente, por exemplo queijo derretido, bacon ou vegetais.

É Poutine e não Putin, mas a fonética parecida obrigou vários restaurantes a medidas mais drásticas por causa das queixas dos consumidores. O espaço "A Maison de la Poutine", com espaços em França e no Canadá, bem tentou explicar a diferença mas nem isso evitou que o prato fosse retirado, nem que seja por solidariedade ao povo ucraniano, como foi o caso da cadeia de restaurantes "Le Roy Jucep", que decidiu parar de confecioná-lo.

"O prato 'Poutine' surgiu em Quebec, no Canadá, na década de 50. São várias as histórias que contam a origem. Mas uma coisa é certa: o Poutine foi criado por cozinheiros apaixonados que queriam levar alegria e conforto aos clientes. A Maison de la Poutine trabalha desde o primeiro dia para criar esses valores e mostra o mais sincero apoio ao povo ucraniano que luta corajosamente pela liberdade contra o tirano regime russo", explicou a cadeia com uma publicação nas redes sociais.