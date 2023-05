PP vence em sete regiões, socialistas perdem quatro para a direita

JN/Agências Hoje às 01:34 Facebook

O partido socialista de Espanha (PSOE) perdeu no domingo para a direita as eleições em quatro das nove regiões autónomas que governava, enquanto o PP conquistou sete vitórias, duas delas com maioria absoluta, em Madrid e La Rioja.

Os socialistas, à frente do Governo nacional desde 2018, lideravam os executivos regionais de nove das 12 autonomias que tiveram eleições no domingo e perderam em quatro (Aragão, Baleares, Comunidade Valenciana e La Rioja), mantendo outras quatro (Astúrias, Canárias, Castela La Mancha e Navarra).

Quanto à Extremadura, que faz fronteira com Portugal, quando estavam contados 97% dos votos, o PSOE era o partido mais votado, mas elegia o mesmo número de deputados do que o PP.

Neste cenário, é possível uma aliança pós-eleitoral entre PP e VOX (extrema-direita), que levará a direita ao poder da Extremadura e tirará também aos socialistas o governo desta comunidade autónoma.

No domingo, o PP ganhou ainda na Cantábria, região que era governada pelo Partido Regionalista da Cantábria, com o apoio do PSOE.

No conjunto, o PP poderá ficar a governar oito regiões, a que se juntam Andaluzia e Castela e Leão, que anteciparam para 2022 as eleições e que o Partido Popular também ganhou.

O PP só governava duas das regiões que no domingo foram a votos (Madrid e Múrcia, que manteve).

O resultado das regionais de domingo de Espanha inverteu assim o mapa anterior, dominado pelo PSOE.

Além de eleições em 12 das 17 regiões autónomas, Espanha teve no domingo eleições municipais em todo o país, nas quais o PP foi também o partido mais votado e conquistou à esquerda grandes cidades, como Sevilha e Valência, além de ter tido uma maioria absoluta em Madrid.

Os resultados das municipais e das regionais refletem uma mudança em relação às eleições anteriores, de 2019, em que o PSOE tinha sido o partido globalmente mais votado e com mais vitórias nas regionais

Esta é também considerada a primeira vitória eleitoral do PP em Espanha desde 2015.

Os resultados confirmam, em paralelo, o avanço do VOX na generalidade do território e o quase desaparecimento do Cidadãos, também de direita.

As eleições de domingo foram a primeira ida a votos este ano em Espanha, que tem também legislativas nacionais previstas para dezembro, no final de uma legislatura marcada pela primeira coligação governamental no país, entre o PSOE e a plataforma de extrema-esquerda Unidas Podemos.

O PP celebrou os resultados nas municipais e nas regionais de domingo como uma grande vitória nacional, com uma celebração em frente da sede do partido, em Madrid, onde se juntaram centenas de pessoas.

As eleições de domingo estão a ser vistas como um prenúncio das legislativas de dezembro, com o PSOE, à frente do Governo nacional desde 2018 e liderado pelo também primeiro-ministro Pedro Sánchez, a medir a sua resistência.

Já o PP elegeu um novo líder, Alberto Núñez Feijóo, há pouco mais de um ano que enfrentou no domingo o primeiro grande teste eleitoral e transformou estas eleições num referendo ao executivo nacional liderado pelos socialistas.