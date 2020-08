Praia de Copacabana será a primeira com reserva no areal para banhistas

JN/Agências Hoje às 18:48 Facebook

A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, será o local de testes de um sistema de marcação de lugares no areal através de uma aplicação digital criada pela prefeitura carioca para evitar a disseminação da covid-19.

O anúncio de que uma das praias mais famosas do Brasil vai abrigar este projeto-piloto foi feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.

"Tem duas maneiras de ir à praia, uma é por ordem de chegada. Quem chegar primeiro, ocupa o quadrado. A outra é fazer reserva no aplicativo", explicou Crivella, numa transmissão ao vivo na rede social Facebook na noite de segunda-feira.

O autarca já tinha anunciado o projeto cujo objetivo é evitar que este locais se tornem focos de transmissão do novo coronavírus.

Para tanto, a prefeitura do Rio de Janeiro informou que pretende desenhar quadrantes na areia de Copacabana usando fitas de marcação para evitar aglomerações. Este projeto-piloto será testado durante os dias da semana, de segunda-feira até sexta-feira.

Em cada quadrante poderão ficar grupos de até quatro pessoas.

No Rio de Janeiro já eram permitidos, há cerca de duas semanas, banhos no mar e atividades desportivas nas praias - com recurso ao uso de máscaras -, mas não era permitido permanecer no areal para desfrutar da paisagem ou apanhar sol.

Contudo, tem ficado evidente a indisciplina dos cariocas, cuja presença é cada vez mais frequente nas praias de Copacabana e Ipanema e também nas da Barra de Tijuca, na zona oeste da cidade, e a prefeitura de câmara resolveu tentar organizar a permanência dos banhistas nas praias.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 3 milhões de casos e 101.752 óbitos), depois dos Estados Unidos da América.