Praia em Sanxenxo dividida para respeitar distanciamento social

O areal da praia de Silgar em Sanxenxo, Pontevedra, vai ser dividido em 780 lugares de nove metros quadrados, com estacas e cordas, para garantir a distância de segurança imposta pelas autoridades no âmbito da pandemia da covid-19.

A praia será organizada com uma faixa de 30 metros de largura junto ao mar, destinada a passeios e jogos, bem como uma zona de oito metros de largura no topo do areal, onde os banhistas poderão encontrar as casas de banho e a equipa de salvamento.

Os espaços reservados a banhos de sol vão estar a uma distância de um metro e meio de largura, e a cada duas filas haverá corredores com três metros para possibilitar a circulação em segurança. Será proibido passar de um espaço para o outro sem respeitar as zonas delimitadoras.

Cada lugar reservado é destinado a duas pessoas. Contudo, as cordas poderão ser adaptadas de acordo com o tamanho do grupo. As áreas não podem ser reservadas antecipadamente.

O município diz que a capacidade poderá rondar entre as 1560 e as 2340 pessoas, isto é, 50% a 75% dos números correspondentes aos verões anteriores.

A organização do espaço e respetiva distribuição de banhistas vão ter o apoio de funcionários destacados para o efeito, para que as medidas sejam respeitadas

A iniciativa também já foi implementada por outras Câmaras Municipais, entre as quais a de Vélez-Málaga, no sul de Espanha, onde estão a ser desenhados quadriculados com dois metros e meio no areal, por um trator equipado com um rolo compressor adaptado, de forma a delimitar o espaço dos visitantes nas praias.

Em Portugal, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim anunciou esta quarta-feira a abertura das praias para atividades desportivas e de lazer , respeitando as normas de segurança para evitar contágio.