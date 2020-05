Praias australianas cobertas de máscaras cirúrgicas após queda de contentores ao mar

J. A. S. Hoje às 11:21 Facebook

Milhares de máscaras e de material cirúrgico deram à costa nas praias australianas, após a queda de 40 contentores ao mar. O acidente ocorreu no domingo e as autoridades estão a investigar se houve desrespeito pelas regras de segurança a bordo.

A Autoridade Australiana de Segurança Marítima (AMSA, na sigla em inglês) informou que o navio com bandeira de Singapura estava a ser investigado após a queda de 40 contentores a águas agitadas, cujo conteúdo está a aparecer ao longo da costa.

Entre o material recolhido da praia pelas autoridades estão milhares de máscaras cirúrgicas.

A inspeção das autoridades australianas pretende averiguar as condições de segurança que existem a bordo do navio e se foi infringida alguma regra de proteção da natureza durante a viagem.

O barco foi entretanto encaminhado para o porto de Brisbane, a norte de Sidney, na costa oriental da ilha.

Os moradores têm reportado às autoridades o aparecimento de toneladas de material, que coincide com o manifesto da embarcação, e estão a recolhê-lo para ajudar a limpar as praias e retirar todo o plástico encontrado do mar.