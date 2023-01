Preço do gás natural na Europa cai para níveis pré-guerra

Inverno pouco rigoroso, novos fornecedores e armazenamento de recursos permitem que europeus possam respirar de alívio no início do novo ano.

Ao contrário do que era expectável, o preço do gás natural na Europa, que disparou no ano passado após a invasão da Rússia à Ucrânia, caiu para níveis inferiores aos registados antes da guerra. A queda abrupta é justificada pelo inverno pouco rigoroso que os países ocidentais estão a viver - impulsionando uma diminuição na procura por aquecimento - bem como pelo sucesso das nações em encontrar alternativas ao gás russo, o que inclui novos fornecedores, esforços de poupança e armazenamento de energia.

De acordo com a plataforma TTF (Title Transfer Facility), que é transacionada nos Países Baixos e representa uma referência para as empresas de energia, o preço do gás natural na Europa para entrega no próximo mês situa-se nos 76 euros o megawatt-hora (MWh), enquanto na véspera da ofensiva russa, a 23 de fevereiro de 2022, o valor rondava os 88 euros.