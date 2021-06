Preços mundiais de alimentos atingem valor mais elevado desde 2011

Patrícia Martins Hoje às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Os preços mundiais de alimentos aumentaram pelo 12.º mês consecutivo, atingindo o valor mais elevado desde 2011, segundo revela a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

A agência das Nações Unidas revela todos os meses a média dos preços mundiais da carne, laticínios, cereais, óleo vegetal e do açúcar. O índice divulgado pela agência mostra que o preço do conjunto destes alimentos aumentou 4,8% relativamente ao mês de abril e 39,7% em relação ao mês de maio do ano passado.

O preço mundial da carne subiu cerca de 2,2% em relação ao mês de abril, registando o oitavo aumento mensal consecutivo. Estes valores são justificados pelo "aumento das importações dos países do leste asiático, como é o caso da China", "a desaceleração do abate de carnes bovinas" e "aumento da procura interna por carnes de aves e suínas nas principais regiões produtoras", segundo revela o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.

No caso dos laticínios, o preço mundial subiu 1,5% relativamente a abril e 28% em relação ao mesmo mês do ano passado. A agência apresenta como razões para este valor "os preços internacionais do leite em pó, que aumentaram as importações na União Europeia e na China".

O preço mundial dos cereais teve um aumento de 7,6% relativamente a abril e 36,6% face ao mês de maio de 2020. Este crescimento é explicado pelo "aumento do preço do milho nos Estados Unidos da América, que foi de 89,9% acima da média dos últimos três anos", e pelo preço mundial do arroz que "se manteve estável ao longo do mês".

Relativamente ao preço mundial do óleo vegetal, o valor subiu 7,8%, marcando por ser o 12.º aumento mensal consecutivo. A FAO aponta como razões o aumento do preço do óleo de palma e soja, que foi impulsionado "pelo lento crescimento da produção nos países do sudeste asiático" e pela maior procura no setor do biodiesel, que fez encarecer o preço do óleo de soja.

O preço mundial do açúcar aumentou 6,8% face ao mês de abril, sendo o segundo aumento mensal consecutivo e o maior nível desde março de 2017. Este valor está relacionado com as reduções nas colheitas de cana-de-açúcar no Brasil e pelo aumento da produção na Índia, que ajudou a atender a procura.

PUB

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura prevê ainda que a produção de cereais para este ano alcance mais de 2,8 milhões de toneladas, o que representa um novo recorde de 1,9% a mais que em 2020.