Preços subiram 50% em dezembro na Venezuela 

Os preços dos produtos subiram em dezembro 55,3% em bolívares, segundo o Observatório das Despesas Públicas (OGP) do Centro de Divulgação do Conhecimento Económico (CEDICE), levando os economistas a alertar para o eventual regresso da hiperinflação.

Os dados fazem parte do relatório "Resumo do comportamento inflacionário na Venezuela em 2022" e dão conta que os preços dos produtos continuam a subir também em dólares norte-americanos, tendo registado um aumento de 13,3% nessa moeda no último trimestre (3,6% em outubro, 1,4% em novembro e 8,3% em dezembro).

Segundo o OGP, entre dezembro de 2021 e igual mês de 2022 a Venezuela registou um aumento médio de 310,33% dos preços em bolívares (Bs) e 27,01% em dólares (USD).

O setor dos restaurantes registou o maior aumento dos preços (372,07% em Bs e 46,12% em USD), seguindo-se os alimentos (332,43% em Bs e 33,85% em USD), recreação (295,35% em Bs e 22,38% em USD), serviços (291,81% em Bs e 21,28 em USD), higiene pessoal (286,63% em Bs e 19,68 em USD) e transporte (235,04% em Bs e 3,71% em USD).

"Durante os primeiros sete meses de 2022 o comportamento da variação anual dos preços estava a diminuir e, se esta tendência se mantivesse, estimava-se que a inflação na Venezuela fecharia o ano abaixo dos três dígitos", explica-se no relatório.

Contudo, "a partir de 15 de agosto, houve uma mudança de tendência e começaram a observar-se aumentos significativos de preços, especialmente em agosto, novembro e dezembro, este último com uma variação em bolívares de 55,3%, o que põe o país de novo num caminho hiperinflacionário".

"Infelizmente, na Venezuela continuar a existir um profundo problema estrutural e um alarmante desequilíbrio fiscal que, junto com a grande rejeição da cidadania ao bolívar, não permite que o país saia da hiperinflação", explicou o OGP.

No documento indica-se que, "durante 2022, os esforços de política monetária não estiveram orientados a recuperar a confiança" dos venezuelanos "no bolívar, o que implicaria, entre muitas outras coisas, corrigir o défice fiscal, restaurar a autonomia e a transparência do Banco Central da Venezuela, restaurar o Estado de direito, ter um marco jurídico estável e garantir os direitos para atrair investimento no país, reduzir 'a excessiva reserva legal' que suprime significativamente o crédito bancário, e facilitar a utilização de dólares através de contas nacionais".

"Pelo contrário, o principal esforço concentrou-se na apreciação da taxa de câmbio através de uma política insistente de intervenção cambial, cujos efeitos de distorção têm sido sentidos principalmente no aumento dos preços dos bens e serviços expressos em dólares americanos", sublinha-se.

Segundo o OGP, "a Venezuela continua a ter uma das economias mais inflacionistas do mundo" e "os resultados observados em dezembro geram grande preocupação de que possa voltar a entrar num ciclo hiperinflacionário durante 2023".

Nos últimos dias, vários economistas venezuelanos têm alertado que a Venezuela poderá entrar novamente numa etapa de hiperinflação, de onde saiu em 2021, após quatro anos consecutivos de desvalorização constante da moeda nacional.

Entre eles, o economista José Guerra do Observatório Venezuelano de Finanças, avisou que "a inflação pode regressar se a taxa de câmbio e a expansão monetária ficarem fora de controlo".

"E isso está a acontecer. A inflação de novembro e dezembro indica isto mesmo", escreveu na rede social Twitter o economista, ex-membro do Banco Central da Venezuela.