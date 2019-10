JN Hoje às 16:07 Facebook

Um edifício residencial de sete andares ruiu, esta terça-feira, em Fortaleza, no Brasil. Há pelo menos um morto e vários desaparecidos.

Os trabalhos de resgate decorrem e haverá entre dez a 15 moradores entre os escombros do prédio, que ruiu esta terça-feira por razões ainda desconhecidas.

Ao fim da manhã, os bombeiros confirmaram o resgate de duas pessoas feridas e a existência de uma vítima mortal, segundo o portal de notícias G1.

O edifício situa-se no cruzamento na Rua Tibúrcio Cavalcante com a Rua Tomás Acioli.

Os bombeiros pediram aos residentes na zona para abandonarem as suas casas por precaução, uma vez que há risco de explosões devido a eventuais fugas de gás e de eletrocussão pelos cabos de eletricidade derrubados com o desabamento do edifício.

Nas redes sociais circulam imagens do local e dos trabalhos de resgate, sendo visível uma enorme nuvem de poeira.