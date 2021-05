Presidente filipino mandar deter quem não usar máscara direita

JN/Agências Hoje às 14:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente filipino ordenou que a Polícia detenha as pessoas que não estiverem a usar a máscara adequadamente, num momento em que o país luta para conter um aumento de casos de covid-19.

O Ministro da Justiça e o responsável pela Polícia instaram os agentes a impor multas ou serviços comunitários aos infratores, ao invés de detê-los, após a morte de um homem que, por violar o recolher obrigatório, foi forçado a executar 100 flexões. Mas Rodrigo Duterte defendeu que as autoridades devem ser mais duras com as pessoas que usam máscaras incorretamente, incluindo as que as têm debaixo do nariz.

"As minhas ordens para a Polícia são de deter as pessoas que não estão a usar as máscaras adequadamente e investigar por que estão a fazer isso", disse opresidente filipino. "Não é por mim, não é por nós. É do interesse do país que nenhuma pessoa infete outra ou seja infetado", argumentou, depois de uma reunião do grupo de trabalho sobre a covid-19, na quarta-feira. E o porta-voz da Presidência, Harry Roque, já confirmou que a Polícia recebeu ordem para efetuar detenções.

Milhares de pessoas foram punidas por não cumprir as regras de combate à pandemia desde que as restrições foram reforçadas na capital das Filipinas e províncias vizinhas, no final de março, devido a um aumento de infetados - ao todo, o país soma mais de um milhão de casos.

No ano passado, o chefe de Estado, que é conhecido pelas suas declarações polémicas, às vezes insultuosas, afirmou que as forças de segurança deveriam abrir fogo contra quem criasse "desordem" em áreas sob confinamento, o que lhe rendeu duras críticas de organizações de direitos humanos.

A associação de direitos humanos Karapatan denunciou a diretiva "não científica e ineficaz", bem como um "uso desproporcional de força".

"A sobrelotação dos centros de detenção em condições desumanas já representa um risco para a saúde dos detidos, e deter centenas de outros e colocá-los em instalações onde o distanciamento físico é impossível apenas facilitará a rápida disseminação de doenças contagiosas como a covid-19", disse a associação, em comunicado.