Presidenciais no Brasil: particularidades de uma eleição "high-tech"

Almiro Ferreira Hoje às 08:44 Facebook

Twitter

Partilhar

156 milhões de brasileiros vão este domingo a votos. Bolsonaro insiste que o sufrágio digital não é fidedigno.

A controvérsia suscitada por Jair Bolsonaro sobre o apuramento dos resultados das presidenciais brasileiras encerra logo à partida uma incongruência insanável: nas urnas eletrónicas, tecnologicamente certificadas e adotadas desde 1996, o presidente incumbente vê um aparelho arcaico e, sobretudo, atreito a violações e artifícios de toda a ordem. O método está mais do que aprovado. O discurso há de variar conforme os resultados das eleições de hoje.

Neste domingo, quando forem 17 horas em Brasília (20 horas em Lisboa), os presidentes das secções eleitorais de todo o país digitam uma senha para fechar a votação da segunda volta, que há de escolher o presidente do Brasil (entre os códigos "13", de Lula da Silva, e "22", de Jair Bolsonaro, os mais votados no primeiro turno, com 48,4% e 43,2%, respetivamente). Imediatamente, os dados coligidos nas urnas eletrónicas seguem para o destino, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que procede à contagem final e global.