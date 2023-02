Presidente da Moldávia acusa Rússia de planear golpe de Estado

JN/Agências Hoje às 15:22 Facebook

A presidente da Moldávia acusou a Rússia de planear um golpe de Estado no país com a ajuda de cidadãos da Bielorrússia, Sérvia e Montenegro treinados por militares para levar a cabo ações violentas disfarçadas de protestos.

"O plano visa usar elementos subversivos com treino militar, vestidos à civil, para organizar ações violentas, ataques a algumas instituições do Estado e tomar reféns", afirmou Maia Sandu, numa mensagem divulgada em direto nos principais meios de comunicação moldavos.

O objetivo é, "através de ações violentas, disfarçadas de protestos da chamada oposição, forçar a mudança de poder em Chisinau", sublinhou a presidente liberal e europeísta.

Sandu referiu que os documentos entregues pela Ucrânia - cujo presidente, Volodymyr Zelensky, denunciou, na semana passada, em Bruxelas, um plano russo para desestabilizar a Moldávia - "indicam os locais e logística da organização dessa atividade subversiva".

"O plano também prevê o uso de estrangeiros para ações violentas", contendo "instruções sobre as regras para entrar na Moldávia [aplicadas] a cidadãos da Rússia, Bielorrússia, Sérvia e Montenegro", disse a chefe de Estado.

Sandu denunciou que ainda a Rússia quer também usar "várias forças internas, especialmente grupos criminosos, como a formação (política pró-russa) Shor e todos os seus membros, veteranos e pessoas próximas do (oligarca em fuga, Vladimir) Plahotniuc, na execução do plano".

A presidente moldava reiterou que o objetivo dessas ações "é minar a ordem constitucional e transformar o poder legítimo de Chisinau em ilegítimo para colocar o país à disposição da Rússia".

Com isso, Moscovo pretende "travar o processo de integração europeia, mas também fazer com que a Moldávia possa ser usada pela Rússia na sua guerra contra a Ucrânia", alertou.

Sandu garantiu que os órgãos de segurança do Estado estão a trabalhar para evitar essas provocações e para manter a situação sob controlo.

A presidente moldava considerou, no entanto, necessário que o parlamento da ex-república soviética adote, "o mais rapidamente possível, os projetos de lei que dotarão o Serviço de Informação e Segurança (SIS) e o Ministério Público dos instrumentos necessários para combater mais eficazmente os riscos para a segurança do país".

"Todos aqueles que participem destas ações dirigidas contra o Estado da República da Moldova - elementos estrangeiros, membros de partidos políticos e grupos criminosos -, e todos aqueles que os protegem, serão responsabilizados", disse Sandu.

"As tentativas do Kremlin de organizar a violência no nosso país não terão sucesso. Permanecemos calmos e acreditamos na Moldávia", concluiu.

A Moldávia convocou na sexta-feira o embaixador de Moscovo em Chisinau, Oleg Vasnetsov, para protestar contra a "inaceitável violação" do espaço moldavo, depois de dois mísseis de cruzeiro russos terem alegadamente sobrevoado o espaço aéreo da Roménia, país da NATO, e da Moldávia, antes de entrarem na Ucrânia.