Presidente da República demite Governo da Guiné-Bissau

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, demitiu, esta segunda-feira, o Governo liderado pelo primeiro-ministro, Aristides Gomes.

"É demitido o Governo chefiado pelo senhor Aristides Gomes", pode ler-se no decreto presidencial enviado à imprensa na sequência de uma reunião do Conselho de Estado.

No decreto, o Presidente guineense justifica a decisão, sublinhando que a situação prevalecente se "enquadra numa grave crise política e que está em causa o normal funcionamento das instituições da República, em conformidade com o estatuído no número 2 do artigo 104 da Constituição da República".

José Mário Vaz convocou hoje os partidos com assento parlamentar e o Conselho de Estado, depois de, no sábado, ter responsabilizado o Governo por agravar a discórdia e desconfiança no processo de preparação das eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro, com a repressão de um protesto não autorizado pelo Ministério do Interior, em Bissau, que provocou um morto.