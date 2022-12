Presidente da Sérvia levanta alerta máximo das forças armadas

JN/Agências Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, anulou, esta quinta-feira, o estado de alerta máximo das forças armadas do país, que tinha decretado na segunda-feira, devido à situação no norte do Kosovo, noticiou a agência sérvia Tanjug.

O alerta máximo máximo das forças armadas e de segurança da Sérvia foi decretado na sequência de uma medida idêntica do Kosovo.

A reversão da medida segue-se a notícias de que os sérvios do Kosovo começaram esta quinta-feira a retirar as barricadas que impediam a passagem no acesso à fronteira com a Sérvia.

PUB

Vucic já tinha anunciado, esta madrugada, que os sérvios do Kosovo iam remover as barricadas que bloqueiam o tráfego no norte do Kosovo desde 10 de dezembro, erguidas contra uma alegada política discriminatória do governo kosovar.

Filas de carros e camiões formaram-se no lado sérvio da principal passagem da fronteira onde as barricadas foram erguidas, depois de três semanas sem poderem fazer a travessia. "As barricadas serão removidas, mas não a desconfiança", disse Vucic na cidade sérvia Raska (sul), no final de uma reunião com representantes da minoria sérvia do Kosovo, segundo noticiou a televisão pública sérvia RTS.

De acordo com Vucic, os representantes sérvios do Kosovo insistiram que não confiam nas autoridades kosovares de Pristina. "Se as detenções e o terror contra nós continuarem, fecharemos para sempre o norte do Kosovo", indicaram, numa mensagem lida por Vucic.

A retirada das barricadas foi saudada pela chefe da Missão de Administração Interina das Nações Unidas no Kosovo (UNMIK, na sigla em inglês).

Caroline Ziadeh congratulou-se com as medidas para "reduzir as tensões no norte do Kosovo, incluindo a remoção dos bloqueios de estradas", num comunicado citado pela agência espanhola EFE.

Ziadeh disse que os "esforços duros" da comunidade internacional e das partes envolvidas garantiram a segurança de todos os cidadãos e comunidades do Kosovo.

A agência estatal russa TASS, que citou a Tanjung ao noticiar o fim do estado de alerta, disse que a situação se agravou no início de dezembro, quando forças especiais kosovares, "acompanhas por patrulhas da missão da União Europeia", tomaram instalações das comissões eleitorais no norte do Kosovo.

Antes, em novembro, 600 membros da minoria sérvia do Kosovo, que faziam parte das forças policiais e da administração pública, tinham-se demitido na sequência do anúncio das autoridades kosovares de que iam proibir a circulação de veículos com matrículas provenientes da Sérvia.

A tensão agravou-se nos dias seguintes e, em 10 de dezembro, várias centenas de sérvios do Kosovo montaram bloqueios e paralisaram o tráfego em dois pontos importantes da fronteira com a Sérvia.

A Rússia reafirmou, na quarta-feira, o seu apoio à Sérvia e disse que estava muito atenta ao que estava a acontecer no Kosovo e à forma como estavam a ser cumpridos os direitos dos sérvios kosovares.

O Kosovo, habitado sobretudo por albaneses étnicos, tornou-se unilateralmente independente da Sérvia em 2008, na sequência de uma guerra entre independentistas e guerrilheiros de Belgrado.

A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo.