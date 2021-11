Presidente do Equador agradece mensagem de Leonardo DiCaprio sobre as Galápagos

JN/Agências Hoje às 08:38 Facebook

O Presidente do Equador, Guillermo Lasso, agradeceu ao ator Leonardo DiCaprio pela mensagem de apoio ao anúncio da criação de uma nova reserva marinha no arquipélago das Galápagos.

"Obrigado pela sua mensagem. O nosso Governo está empenhado em proteger o ambiente. As Ilhas Galápagos são um tesouro para o mundo. Continuaremos a trabalhar no sentido de uma transição ecológica sustentável", escreveu Lasso na conta do Twitter, em resposta a uma mensagem em que DiCaprio o mencionou no seu perfil na rede social.

"Parabéns ao Presidente equatoriano Guillermo Lasso pela criação de uma nova Área Marinha Protegida de 23.166 milhas quadradas perto das Galápagos e a nova troca de dívidas para ajudar a geri-la, anunciada na COP26", escreveu o ator.

O governante anunciou na segunda-feira a criação de uma nova reserva marinha de 60 mil quilómetros quadrados nas Ilhas Galápagos em Glasgow.

Espera-se que a nova reserva marinha nas "ilhas encantadas" se junte aos "mais de 130.000 quilómetros quadrados das suas águas que são reservas marinhas protegidas" e onde "95% das espécies registadas são únicas no mundo", disse.

A nova reserva terá 30.000 quilómetros de zona de não-pesca localizada na Serra dos Cocos e 30.000 quilómetros de zona de não-pesca localizada junto à reserva marinha no noroeste e "servirá também como laboratório vivo para o desenvolvimento da investigação científica", observou.

"Esta decisão do Equador irá desencadear propostas financeiras para trocas de dívida por conservação. Estimamos que será a maior quantidade (...) que foi feita até agora no mundo", disse Lasso numa conferência de imprensa na conferência da ONU sobre as alterações climáticas.

No passado mês de maio ficou conhecido que Leonardo DiCaprio faz parte da iniciativa de restauração das Galápagos.

O ator, a Direção do Parque Nacional das Galápagos, a Conservação das Ilhas e a organização Re:wild anunciaram em maio o investimento de 40 milhões de dólares para apoiar a restauração das Ilhas Galápagos, com base em décadas de esforços locais de conservação..