Presidente do Equador dissolve Assembleia Nacional

Decreto impõe realização de novas eleições, que devem ocorrer nos próximos 90 dias.

Horas após comparecer no plenário da Assembleia Nacional do Equador para responder a um processo de impedimento, o presidente conservador Guillermo Lasso dissolveu ontem o Parlamento e decretou a convocação de novas eleições, alegando uma "grave crise política e comoção interna" no país.

Esta é a primeira vez que o mecanismo é utilizado no país, enquanto o chefe de Estado enfrenta acusações de peculato pela maioria oposicionista na Assembleia, por suspeita de corrupção em contratos de transporte de petróleo. Com a decisão, Lasso poderá concorrer novamente em eleições, algo que seria incontornável em caso de impedimento - foi o quarto pedido enfrentado desde 2021.