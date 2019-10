Presidente do Governo catalão quer reunir com rei e primeiro-ministro

Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Governo regional da Catalunha vai pedir ao rei Felipe VI e ao presidente do Governo espanhol reuniões urgentes para "tratar da crise que se abre com as sentenças" aplicadas aos independentistas catalães.

Quim Torra solicitará por carta reuniões com o rei Felipe VI e com Pedro Sánchez, no momento em que a Catalunha, sublinhou, "vive um momento sério", depois de conhecer as sentenças contra pessoas "honradas e pacíficas". "Condená-las é um insulto à democracia e um desprezo pela sociedade catalã", enfatizou Torra.

O líder do executivo regional da Catalunha fez estas declarações na Galeria Gótica do Palácio da Generalitat, ladeado pelos conselheiros, o presidente do Parlamento, Roger Torrent, assim como de ex-presidente Artur Mas, entre outras personalidades políticas catalãs.

O Tribunal Supremo espanhol condenou esta segunda-feira, em Madrid, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha em 2017 a penas que vão até 13 anos de prisão por sedição e desvio de fundos públicos. Ao todo são 12 os independentistas que aguardavam a leitura da sentença pelo seu envolvimento nos acontecimentos que levaram ao referendo ilegal sobre a autodeterminação da Catalunha, a 1 de outubro de 2017, e à declaração de independência feita no final do mesmo mês.

"O Governo e eu, como presidente, rejeitamos essa sentença por ser injusta e antidemocrática, por fazer parte de um julgamento político e uma causa geral contra o direito à autodeterminação da Catalunha e à independência", afirmou Torra, adiantando que, nos próximos dias, o Governo catalão realizará uma reunião extraordinária.

Num discurso em que combinou catalão, espanhol e inglês, Torra observou que a organização de um referendo "não é um crime" estipulado no Código Penal e denunciou que "factos foram inventados e uma história falsa" para realizar "um ato de vingança e não de justiça".

Nesse contexto, Torra exigiu "o fim da repressão e a liberdade de presos políticos e exilados, incluindo a amnistia como ponto final de todas as represálias".

Quim Torra enfatizou que o caminho para resolver o conflito deve sempre ser "a palavra, o voto e a liberdade", porque "a ameaça, a punição e a prisão não são uma solução". "O uso do Código Penal contra a vontade do povo é uma herança da ditadura, não uma característica da democracia", alertou.

Torra reiterou o compromisso do governo de avançar no caminho da República Catalã "sem desculpas" e alertou que "a repressão não vencerá o jogo" da autodeterminação. Nesse sentido, sublinhou que o "sacrifício" dos condenados não será "em vão", mas "a semente da liberdade e da justiça", e expressou sua convicção de que a sociedade catalã saberá responder com "firmeza" e com "senso pacífico".