Roberta Metsola defende em Kiev "ir mais longe" nas sanções à Rússia

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, falou esta sexta-feira em Kiev, com o primeiro-ministro ucraniano, sobre a necessidade de "ir mais longe" nas sanções contra a Rússia para travar a invasão militar "injustificada e inaceitável" da Ucrânia.

"A invasão da Ucrânia é injustificada e inaceitável. Com o primeiro-ministro Denys Shmyhal, falámos sobre a necessidade de mais sanções e de maior alcance. Temos de ir ainda mais longe", escreveu Metsola no seu perfil oficial no Twitter, numa mensagem acompanhada de uma fotografia com o dirigente ucraniano.

Courage, strength, resolve.



With @ZelenskyyUa in Kyiv



Slava Ukraini!#StandWithUkraine pic.twitter.com/SNc2pLwQ0y - Roberta Metsola (@EP_President) April 1, 2022

A visita surpresa da presidente do Parlamento Europeu a Kiev é "um poderoso sinal de apoio político", afirmou por seu turno Denys Shmyhal na sua conta da mesma rede social.

Roberta Metsola é o primeiro representante de uma instituição europeia a viajar para a Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.

"Falámos sobre melhorar as sanções para parar o agressor", acrescentou o primeiro-ministro ucraniano, que assegurou a Metsola que o seu país está "totalmente preparado para o próximo passo no caminho para a UE", agradecendo a "ajuda global" financeira, militar e humanitária.

Shmyhal acompanhou a sua mensagem com quatro fotografias do encontro que incluíam também o presidente da Rada (parlamento ucraniano), Ruslan Stefanchuk, com quem Metsola tinha tido uma reunião antes.

Met the @EP_President Roberta Metsola today. Visit to #Kyiv is a powerful signal of political support. Discussed enhancing sanctions to stop the aggressor. Stressed that #Ukraine is fully ready for the next step on the way to . Grateful for comprehensive help! pic.twitter.com/mScJEdlNeG - Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 1, 2022

"A resiliência e a coragem dos ucranianos inspiraram o mundo. Estou em Kiev para dar uma mensagem de esperança. Estamos convosco", disse Metsola numa outra mensagem na sua conta oficial do Twitter logo depois da reunião com o presidente do parlamento ucraniano.

"Ajudaremos a reconstruir as vossas cidades e aldeias quando tiver passado esta guerra ilegal, não provocada e desnecessária. Estamos agora a prestar ajuda financeira, militar e humanitária. Vai continuar e aumentar", prometeu Metsola numa conferência de imprensa com Ruslan Stefanchuk, cujo vídeo também divulgou.

Dear Ukrainian friends,



Soon we will help you rebuild your cities and towns.



We will continue to take care of your families who have been forced to flee, until they can safely return.@r_stefanchuk #StandWithUkraine pic.twitter.com/JbqtFrro6S - Roberta Metsola (@EP_President) April 1, 2022

A presidente do Parlamento Europeu prometeu ao presidente da Rada que a UE, que acolheu a maioria dos mais de quatro milhões de ucranianos que deixaram o país após a invasão militar russa, "cuidará das suas famílias que foram forçadas a fugir até que possam regressar em segurança e reconstruir as suas vidas".

Num discurso por vídeo dirigido ao Parlamento Europeu, a 1 de março, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sublinhou que os ucranianos estão a lutar pela "liberdade de que gozam os europeus", e apelou à UE para não os deixar "sozinhos", mensagem que tem vindo a reforçar junto de outras assembleias.