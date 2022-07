Presidente do Sri Lanka fugiu e já chegou a Singapura

JN/Agências Hoje às 14:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O ainda Presidente do Sri Lanka chegou, esta quinta-feira, a Singapura num voo proveniente das Maldivas depois de ter fugido do seu país, na sequência de uma vaga de protestos populares, noticiou a agência France-Presse (AFP).

As autoridades de Singapura afirmam que se trata de uma visita privada e que Gotabaya Rajapaksa não obteve asilo político. Gotabaya Rajapaksa viajou com a mulher e dois guarda-costas num voo da companhia Saudia e aterrou por volta das 19 horas locais (11 horas em Lisboa).

De acordo com fontes de segurança, a renúncia de Rajapaksa pode ser anunciada ainda esta quinta-feira. "A carta de demissão está preparada", disse a fonte à agência de notícias AFP, acrescentando que "ao sinal verde de Rajapaksa, o presidente do parlamento a publicará".

O chefe do Executivo cingalês, Ranil Wickremesinghe, que está a tomar decisões na qualidade de Presidente interino, impôs o estado de emergência e reforçou os poderes dos militares e da polícia.

Nos últimos dias, manifestantes ocuparam vários edifícios governamentais, exigindo a demissão dos principais líderes políticos. Os manifestantes responsabilizam Rajapaksa e os familiares do Presidente de terem conduzido o país de forma dramática para o "abismo económico", mas também acusam o chefe do Executivo, Wickremesinghe, de ter protegido o chefe de Estado travando a demissão no passado mês de maio.

O impasse político ameaça ainda mais a situação económica e financeira do Sri Lanka sendo que a falta de alternativa governamental pode atrasar ainda mais a intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Entretanto, o país conta com a ajuda económica da Índia e da República Popular da China. A escassez de produtos de primeira necessidade agravou a situação da população do país com 22 milhões de habitantes.