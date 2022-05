Presidente dos Emirados Árabes Unidos morreu aos 73 anos

Hoje às 14:21 Facebook

O presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, que acompanhou a ascensão do seu país no cenário internacional nas últimas duas décadas, morreu aos 73 anos, anunciaram hoje autoridades.

O Governo dos EAU declarou "luto oficial e bandeiras a meia haste" por 40 dias, disse a agência de notícias oficial WAM.

O falecido chefe de Estado apenas raramente aparecia em público desde um derrame cerebral, em janeiro de 2014.

Khalifa supervisionou grande parte do crescimento económico do país e o seu nome foi imortalizado no edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, depois de ajudar a resgatar financeiramente o Dubai, durante uma crise financeira há mais de uma década.

O Ministério de Assuntos Presidenciais dos Emirados Árabes Unidos anunciou um período de luto de 40 dias e uma suspensão de três dias de trabalho em todos os ministérios e no setor privado a partir de hoje, incluindo bandeiras a meia haste.

O Presidente há muito que deixara de se envolver nos assuntos da governação, por problemas de saúde, deixando as principais tarefas de Estado para o seu meio-irmão, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed.

Para já, não há anúncio de um sucessor, embora se preveja que Mohammed bin Zayed reivindique a Presidência.