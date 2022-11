Presidente eleita da Eslovénia quer promover o diálogo

JN/Agências Hoje às 21:50 Facebook

A advogada Natasa Pirc Musar, que venceu este domingo as eleições presidenciais na Eslovénia, afirmou que a sua primeira tarefa será a de promover o diálogo "entre todos eslovenos" num país dividido entre a esquerda e direita.

"A minha primeira tarefa será abrir o diálogo entre todos os eslovenos", salientou a Pirc Musar, a primeira mulher eleita para a Presidência da República no país membro da União Europeia com cerca de 2,1 milhões de habitantes.

Com quase todos os votos contados nesta segunda volta das eleições, Natasa Pirc Musar, 54 anos e apoiada pelo centro-esquerda, obteve 54% dos votos, enquanto o conservador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Anze Logar, alcançou 46%.

Na primeira volta, realizada há três semanas, Logar obteve 34% dos votos e Pirc Musar 27%.

"Em eleições democráticas, os eslovenos mostraram que tipo de país querem", afirmou a presidente eleita, ao salientar que ao longo da sua vida defendeu os valores "da democracia, dos direitos humanos e da tolerância".

Anze Logar já admitiu a derrota no sufrágio e disse esperar que Pirc Musar "cumpra todas as promessas" que fez durante a campanha.

Pirc Musar vai suceder ao presidente Borut Pahor, um político centrista que já cumpriu os dois mandatos como chefe de Estado.

Depois de estudar direito em Ljubljana, Pirc Musar trabalhou cerca de uma década como jornalista e apresentadora do principal noticiário da televisão pública eslovena e é especialista em proteção de dados e acesso a informações públicas.

Após o doutoramento em Direito pela Universidade de Viena em 2015, o seu escritório de advocacia rapidamente se tornou um dos mais prestigiados do país, contando, entre os seus clientes, com Melania Trump, a esposa eslovena do ex-presidente dos EUA, Donald Trump.