Presidente israelita alerta para risco de "real guerra civil"

Alfredo Maia Hoje às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Dezenas de manifestantes foram detidos e concentrações contra a reforma do sistema judicial em Israel foram reprimidas, nesta quinta-feira, em cidades como Telavive e Jerusalém, horas depois de o presidente israelita, Isaac Herzog, advertir que o país está "próximo de uma guerra civil" que fará "correr sangue nas ruas".

"Quem pense que uma real guerra civil, com perda de vidas humanas, é uma linha que não vamos transpor, não faz ideia", disse Herzog, numa comunicação, via televisão, na noite de quarta-feira, apresentando uma proposta para travar o projeto contestado nas ruas há dez semanas.

"O abismo está aos nossos pés", avisou o presidente, cuja proposta de solução - "Diretriz popular para a reforma do sistema judicial" - foi liminarmente rejeitada pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, do Likud, que lidera uma coligação com ultradireitistas e ultraortodoxos.