Presidente turco anuncia descoberta de gás natural no Mar Negro

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou esta segunda-feira a descoberta de uma nova reserva de gás natural no Mar Negro, onde vários navios de perfuração turcos exploram jazidas petrolíferas desde 2021.

"Fizemos uma nova exploração na jazida de Sakarya. Dou-vos uma boa notícia: o nosso navio Fatih descobriu reservas de 58 mil milhões de metros cúbicos de gás a uma profundidade de 3.923 metros", disse Erdogan.

Em 2020, a Turquia anunciou a descoberta de uma enorme reserva de gás em águas profundas, a 170 quilómetros das suas costas, no Mar Negro, e no ano passado estimou as reservas totais da zona em 540 mil milhões de metros cúbicos.

Esta estimativa tinha sido revista em alta mesmo antes da descoberta mais recente, pelo que as reservas turcas do Mar Negro se estimam em 710 mil milhões de metros cúbicos, disse Erdogan.

Desde 2007, a Turquia, que consome 60 mil milhões de metros cúbicos, explora reservas de gás nas proximidades das suas costas no Mar Negro, mas tratam-se quantidades menores, incapazes de reduzir a dependência das importações provenientes da Federação Russa, Azerbaijão e Irão.