Presidente ucraniano recebido com honras militares em Roma

JN/Agências Hoje às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky, foi recebido este sábado com honras militares pelo chefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, no início da sua visita a Roma, que inclui reuniões com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, e com o Papa Francisco.

Mattarella recebeu Volodomyr Zelensky no pátio do palácio do Quirinal, a sede da Presidência, com honras militares e os hinos de ambos os países, com a bandeira da Ucrânia içada.

"Estamos plenamente ao seu lado. Bem-vindo, presidente", disse Matterella a Zelensky, no início das conversações entre as duas delegações, a italiana e a ucraniana.

PUB

A Itália está totalmente ao lado da Ucrânia na luta contra a invasão russa, afirmou Mattarella. "É uma honra tê-lo aqui em Roma. Pedi para voltar a encontrar-me consigo após a nossa conversa, anos atrás. Também nesta circunstância diferente estamos completamente ao seu lado", declarou o chefe de Estado italiano.

As conversações entre as duas delegações começaram pouco após o meio-dia.

Mattarella confirmou o apoio de Itália à Ucrânia, em termos de ajuda militar, financeira, humanitária e de reconstrução, a curto e longo prazos.

"Não está apenas em jogo a independência e a integridade territorial da Ucrânia, mas também a liberdade das pessoas e a ordem internacional, justificou, segundo fontes do Quirinal.

Zelensky, por seu lado, insistiu que a paz deve "restaurar a justiça e o direito internacional", pelo que deve ser "uma verdadeira paz e não uma rendição", de acordo com as mesmas fontes.

Depois do encontro com o Chefe de Estado italiano, Zelensky deslocou-se ao palácio Chigi, onde se reuniu com Meloni. Em seguida, há o encontro com o Papa Francisco.