Presidente ucraniano visita Kherson após retirada das tropas russas

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou, esta segunda-feira, Kherson, cidade estratégica do sul do país recuperada após vários meses de ocupação russa, informou à agência France-Presse uma fonte do seu gabinete.

As tropas russas abandonaram Kherson há alguns dias, após oito meses de ocupação, deixando o caminho livre para que os soldados ucranianos entrassem na cidade na sexta-feira.

Por sua vez, o Kremlin insistiu esta segunda-feira que Kherson ainda faz parte da Rússia, apesar da visita de Zelensky e da retirada das tropas de Putin. "Não comentamos esta visita", disse o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov.