Primeira autarca transgénero eleita em França sem agitar bandeira

Marie Cau tornou-se na primeira mulher transgénero à frente de uma autarquia em França. Sem fazer disso bandeira, reforça que as políticas municipais são a prioridade.

Cau, que alicerçou a sua candidatura na sustentabilidade ambiental e no reforço da economia local, foi eleita autarca do município de Tilloy-lez-Marchiennes, que acolhe apenas 600 habitantes no nordeste do país. No sábado, foi a escolha quase unânime dos vereadores da lista "Decidir Juntos", eleitos pela população nas eleições autárquicas de março.

Em declarações à agência de notícias AFP, deixou claro que "não é ativista" dos direitos da comunidade transgénero e que pretende concentrar-se na política municipal. "As pessoas não me elegeram por eu ser ou não transgénero, elegeram um programa", justificou. "Quando as coisas se tornam normais, não se é destacado dos outros", acrescentou.

Ainda assim, a eleição de Marie Cau mereceu uma palavra da ministra da igualdade de género francesa, Marlène Schiappa. "A visibilidade da comunidade trans e a luta contra a transfobia também dependem do exercício de responsabilidades políticas e públicas. Parabéns Marie Cau!", escreveu, no Twitter.

E para a co-fundadora da Associação Nacional de Transgénero de França, Stéphanie Nicot, a eleição mostrou que os cidadãos franceses são "cada vez mais progressistas", votando "no valor dos indivíduos, independentemente de sua identidade de género".