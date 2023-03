Primeira-dama ucraniana Olena Zelenska visita Emirados Árabes Unidos

JN/Agências Ontem às 23:45 Facebook

A primeira-dama da Ucrânia Olena Zelenska ofereceu, esta quarta-feira, o seu apoio espiritual aos nacionais do seu país durante uma visita aos Emirados Árabes Unidos, país que mantém abertura à Rússia, apesar das sanções ocidentais.

Olena Zelenska, em Abu Dhabi, num discurso num salão lotado, no Dia Internacional da Mulher, descreveu o seu papel e o de outras primeiras-damas como um verdadeiro poder e aplaudiu o trabalho das ucranianas numa altura de guerra com a Rússia em curso. "Somos uma força e podemos continuar a mudar o mundo", disse Olena Zelenska no Forbes 30/50 Summit, recorrendo a um tradutor.

A primeira-dama chegou aos Emirados na terça-feira e encontrou-se com o xeque Mohammed em Qasr al-Bahar, em Abu Dhabi, capital do país, angariando fundos para a fundação de Zelenska, destinados à construção de orfanatos, segundo a agência de notícias estatal WAM dos Emirados. "O Sheikh Mohammed reiterou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o povo da Ucrânia através de contínua ajuda humanitária, ao mesmo tempo que destacou a importância dos esforços internacionais e locais destinados a alcançar uma solução política para restabelecer a segurança, a estabilidade e a paz", disse a WAM .

Zelenska recebeu o Prémio Tocha da Liberdade da cúpula, entregue por Hillary Clinton, ex-secretária de Estado dos EUA e candidata presidencial, que elogiou Zelenska por ser "uma forte defensora do seu povo".