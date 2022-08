Primeira greve desde 1989 no principal porto de carga britânico vai durar oito dias

JN / AFP Hoje às 14:36 Facebook

Arrancou, este domingo, uma greve de oito dias no maior porto de carga do Reino Unido, o mais recente episódio de uma onda de paralisações em vários setores para exigir salários mais altos perante a inflação recorde de 10%.

Após três dias consecutivos de greves que interromperam os transportes, principalmente ferroviário, agora é o porto de Felixstowe o afetado.

É a primeira greve desde 1989 neste porto no leste da Inglaterra, que movimenta cerca de quatro milhões de contentores por ano.

Cerca de 1900 membros do sindicato Unite, incluindo operadores de guindastes e máquinas, bem como estivadores, fizeram greve para exigir salários mais altos, numa altura de grande crise de poder de compra no Reino Unido.

De acordo com o sindicato Unite, a paralisação terá um forte impacto no porto, por onde transitam cerca de dois mil cargueiros anualmente. Também justifica a exigência de salários mais altos pelos altos lucros da empresa. "Felixstowe é muito lucrativo. Os últimos números mostram que em 2020 teve um lucro de 61 milhões de libras (71,9 milhões de euros)", disse a secretária-geral da Unite, Sharon Graham. "A empresa matriz, CK Hutchison Holding Ltd, é tão rica que no mesmo ano distribuiu 99 milhões de libras (116,6 milhões de euros) aos seus acionistas. Eles podem, portanto, dar aos trabalhadores de Felixstowe um aumento salarial adequado".

A empresa, por sua vez, garantiu ter proposto um aumento salarial que lhe parece "justo", de 8% em média, e cerca de 10% para os salários mais baixos.

Já a autoridade portuária "lamenta o impacto desta ação nas cadeias de distribuição britânicas" e disse que está a trabalhar com os seus clientes "para limitar a interrupção".

Inflação recorde de 10%

A inflação atingiu 10,1% em julho e pode ultrapassar 13% em outubro, o nível mais alto de um país do G7. Os preços dispararam principalmente devido aos preços do gás, do qual o país é altamente dependente, e que aumentaram devido à guerra na Ucrânia, mas também devido a interrupções nas cadeias de suprimentos e à falta de trabalhadores, como resultado da covid-19 e do Brexit.

Isto causou uma série de paralisações em várias indústrias britânicas. A gigante das telecomunicações BT a enfrentar a sua primeira greve em décadas, assim como a Amazon, o setor de defesa criminal e o setor de recolha de lixo.