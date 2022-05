Primeira-ministra da Nova Zelândia tem covid-19

JN/Agências Hoje às 01:13 Facebook

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, elogiada pela sua gestão da crise sanitária durante a pandemia, testou positivo à covid-19.

De acordo com o Governo neozelandês, os sintomas de Jacinda Ardern são "moderados", estando a cumprir quarentena de sete dias em casa.

A governante, que publicou uma fotografia do seu teste positivo no Instagram, está isolada desde domingo, quando o seu companheiro, Clarke Gayford, contraiu o vírus.

A Nova Zelândia implementou uma das políticas mais restritivas do mundo para conter a pandemia desde 2020, e o seu número de óbitos de 892 permanece entre os mais baixos dos países desenvolvidos.

No entanto, o arquipélago do Pacífico viu os casos aumentarem com a variante ómicron, desde o relaxamento das medidas em março, com mais de 50 mil infeções registadas na semana passada.