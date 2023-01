Primeira-ministra dinamarquesa visita Mykolaiv e promete ajuda para reconstrução

JN/Agências Hoje às 16:51 Facebook

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou, esta segunda-feira, a cidade de Mykolaiv (sul) acompanhado pela primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, que foi à Ucrânia garantir a ajuda de Copenhaga para a reconstrução daquele país.

"Revimos a situação das infraestruturas energéticas da região", escreveu o líder ucraniano na sua conta na rede social Telegram a propósito desta deslocação.

Zelensky e Frederiksen também se reuniram com as autoridades locais e verificaram no terreno a destruição causada pelos ataques com mísseis e 'drones' (aeronaves não tripuladas) russos.

Os dois líderes visitaram um hospital na cidade, onde estão soldados que ficaram feridos nesses ataques.

A primeira-ministra dinamarquesa reiterou o compromisso já manifestado no verão passado com a reconstrução daquela cidade portuária no sul da Ucrânia, repetidamente destruída por bombardeamentos russos desde o início da invasão do país, em fevereiro do ano passado.