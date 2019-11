Primeira-ministra diz que Escócia está pronta para ser independente

Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A Escócia está perto de ser independente, afirmou a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, na cidade de Glasgow perante milhares de manifestantes que reclamam um novo referendo.

"As eleições parlamentares de 12 de dezembro são as mais importantes do nosso tempo para a Escócia, cujo futuro está em jogo", declarou a líder do partido pró-independência SNP perante os manifestantes, que agitavam bandeiras azuis e brancas da Escócia.

Sturgeon pretende um referendo sobre a independência da Escócia do Reino Unido em 2020, afirmando que a saída da União Europeia (Brexit) mudou as circunstâncias desde que o "não" ganhou o referendo sobre a independência escocesa realizado em 2014.

O governo de Londres opõe-se a uma nova consulta popular, afirmando que os resultados obtidos há cinco anos são a palavra final sobre "um evento único, organizado uma vez em cada geração".

Em 2014, um dos argumentos a favor da manutenção da Escócia no Reino Unido foi que, no caso de uma divisão da Grã-Bretanha, os escoceses perderiam os benefícios de pertencer à União Europeia.

Dois anos depois, no referendo sobre o Brexit, 62% dos escoceses opuseram-se à saída do Reino Unido da União Europeia.