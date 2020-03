Primeira morte por Covid-19 em África foi no Egito

Hoje às 19:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O Egito anunciou, este domingo, a primeira morte associada à epidemia do novo coronavírus em Houghada (sudeste), que é também a primeira no continente africano.

Trata-se de "um cidadão alemão de 60 anos internado no hospital público de Hourghada na sexta-feira" e que deu positivo para o novo coronavírus no sábado, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Khaled Megahed, num comunicado de imprensa.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3600 mortos entre mais de 105 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios. Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil recuperaram.

Depois de a China ter colocado 60 milhões de pessoas em quarentena para tentar travar a epidemia, a Itália anunciou uma medida idêntica no Norte do país, que pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas em cidades como Milão, Veneza ou Parma.

AItália registou já 366 mortos em mais de seis mil pessoas infetadas com o novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

Em Portugal, estão confirmados 30 casos de infeção e o Governo anunciou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte. Foram também encerrados temporariamente alguns estabelecimentos de ensino secundário e universitário.

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu no sábado que o risco da epidemia em Portugal poderá ser reavaliado nas próximas horas, e levar à adoção de novas medidas excecionais.