Primeiro avião comercial 100% elétrico já subiu aos céus

Dinheiro Vivo Ontem às 21:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O ePlane tem capacidade para seis passageiros. O seu motor, para já, tem uma autonomia de 160 quilómetros.

O primeiro avião comercial totalmente elétrico realizou com êxito o seu primeiro voo de teste, esta quarta-feira, depois de descolar de Vancouver, no Canadá, travessia que durou 15 minutos. Denominado ePlane, é um modelo de hidroavião DHC-2 da Habilland Beaver, com mais de 62 anos, mas com um motor revolucionário 100% elétrico, fruto da colaboração da companhia aérea anadiana Harbour Air Seaplanes e a fabricante de motores elétricos australiana MagniX, indica o El País. Tem capacidade para seis passageiros.

"Hoje fizemos história", afirmou Greg McDougall, CEO e fundador do Harbour Air Seaplane, que se encarregou de pilotar o avião durante o voo de teste. "Estou tremendamente orgulhoso da liderança que a companhia demonstrou para mudar o conceito de inovação e segurança da indústria aeronáutica".

Roe Ganzarski, CEO da MagniX, referiu que o evento marca o início da era da aviação elétrica: "A indústria dos transportes e em concreto o setor da aviação, que tem estado estagnado desde finais da década de 1930, está preparada para levar a cabo uma regeneração total. Estamos a demonstrar que o transporte aéreo comercial elétrico ecológico e de baixo custo pode ser uma realidade num futuro muito próximo".

A pegada da aviação - que emite até 20 vezes mais CO2 por quilómetro e passageiro do que o transporte ferroviário, segundo a Agência Europeia do Meio Ambiente - representa atualmente 2,5% de todos os gases de efeito de estufa produzidos pelo ser humano. Apesar da pequena percentagem, enquanto a maioria dos setores mais poluentes esperarem reduzir as emissões, as estimativas preveem que a contaminação dos voos triplicará.

Atualmente, a companhia aérea canadiana, que transporta meio milhão de passageiros por ano em Vancouver e as populações costeiras da zona sudeste do país, já deu a conhecer a sua intenção de tornar toda a sua frota elétrica. No entanto, a Habour Air irá esperar pelo menos dois anos antes de mudar a sua frota de mais de 40 hidroaviões, uma vez que o ePlane ainda se encontra em fase de provas.

O magni500 é um motor elétrico de alta densidade de energia que proporciona uma forma limpa e eficiente de propulsionar as aeronaves. Com uma autonomia de 160 quilómetros, Roe Ganzarski descreveu que o alcance ainda não é o que aspiram, mas já é suficiente para "começar uma revolução".