Coronavírus não dá descanso: um morto em França e primeiro caso no Brasil

O número de infetados com o novo coronavírus continua a aumentar esta quarta-feira, com o Brasil a registar o primeiro caso no país e França a primeira vítima mortal. Em Espanha, há dez casos e, em Itália, mais de 320.

As autoridades de saúde do Brasil confirmaram o primeiro doente infetado com coronavírus no país. De acordo com o portal G1, da rede Globo, o paciente é um homem de 61 anos, residente em São Paulo, que viajou recentemente para Itália. O primeiro exame de diagnóstico deu positivo, aguardando-se o resultado do segundo.

As autoridades de Saúde espanholas confirmaram também hoje um segundo caso de infeção em Madrid. Tratar-se-á de um jovem de 24 anos que viajou pelo norte de Itália. Com este novo caso, já são dez os infetados em Espanha, escreve o "La Vanguardia".

Em França, o Ministério da Saúde anunciou o surgimento de mais três casos em 24 horas, para somar aos 13 já registados. Um dos novos pacientes, um homem de 60 anos, morreu durante a madrugada depois de ter sido hospitalizado "em estado grave" na terça-feira à noite. Os outros dois pacientes são uma jovem chinesa em Paris que voltou recentemente da China e um cidadão francês que veio de Itália. Estão ambos no hospital, mas não inspiram grande preocupação, diz o "Le Monde".

Enquanto isso, Itália, onde o número de infetados aumentou muito nos últimos dias e levou ao isolamento de várias cidades, regista mais de 322 casos.

Em termos globais, o balanço provisório da epidemia do novo coronavírus é de mais de 2700 mortos e cerca de 81 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje por cerca de 40 países. Além da China, onde o surto começou em dezembro de 2019, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan. A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.