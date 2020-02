Primeiro caso na Dinamarca e Estónia, mais um em Espanha e busca por foco nos EUA

R. S. Hoje às 10:15, atualizado às 10:51 Facebook

O número de países afetados pelo coronavírus continua a aumentar, com a Dinamarca e a Estónia a registarem os primeiros casos de infeção.

Na Dinamarca, as autoridades de saúde confirmaram hoje que um cidadão regressado recentemente da região italiana da Lombardia foi diagnosticado com Covid-19 e que está em isolamento em casa, mantendo contacto diário com um hospital, depois de ter manifestado sintomas como tosse e febre. O resultado dos exames realizados à mulher e ao filho, com quem o funcionário de uma estação de televisão viajou, deu negativo.

A Estónia também anunciou o seu primeiro caso confirmado de infeção. Trata-se de cidadão que esteve recentemente no Irão, de onde é natural, disse o ministro de Assuntos Sociais, Tanel Kiik, citado pela agência de notícias Interfax. Apesar de não estar no "top 3" de país com mais casos confirmados (foram anunciados 141), o Irão tem o terceiro maior número de mortes (subiu para 22), segundo a agência estatal IRNA, que adianta que o vírus foi identificado em 20 das 31 províncias do país.

Na vizinha Espanha, o número de casos subiu para 12, depois de o governo regional de Valência ter confirmado, esta quinta-feira, um segundo doente na região. Segundo o jornal espanhol "La Vanguardia", é um homem de 44 anos, com sintomas muito ligeiros, que viajou a Milão para o jogo da Champions contra o Atalanta.

Nos Estados Unidos, o número de infetados aumentou para 60, depois de as autoridades terem detetado o primeiro caso de contaminação local: o novo paciente é um californiano que não viajou recentemente para o exterior nem esteve em contacto com um caso de coronavírus confirmado, informou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC). De acordo com o "Washington Post", os funcionários do CDC estão a rastrear os contactos mantidos pela pessoa afetada para descobrir como pode ter sido infetada e quem mais poderá ter sido exposto.

E no Reino Unido, duas pessoas que viajaram para a Itália e Tenerife são os mais recentes casos no país, onde já há 15 casos. E em Itália, o número de infetados está nos 400 (mortes já são mais de dez). Por recomendação das autoridades de saúde, 168 britânicos estão isolados num hotel em Tenerife.

A Coreia do Sul registou 171 novos casos, elevando o número total de infeções para 1766. Até ao momento, o país reportou 13 mortes.