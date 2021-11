Primeiro comprimido para tratar a covid aprovado no Reino Unido

JN Hoje às 12:11 Facebook

Comprimido antiviral desenvolvido pelo laboratório Merck revela maior eficácia em doentes infetados com o vírus SARS CoV-2 que apresentam sintomas ligeiros.

O regulador britânico do medicamento aprovou, esta quinta-feira, o primeiro comprimido para tratar casos sintomáticos de covid-19.

O comprimido - Molnupiravir - poderá ser administrado duas vezes por dia, durante cinco dias, a pacientes que tenham pelo menos um fator de risco de poder desenvolver doença grave e que tenham sido infetados recentemente pelo coronavírus SARS CoV-2.

Nos ensaios clínicos, este comprimido, inicialmente criado para o tratamento da gripe, reduziu para cerca de metade o risco de hospitalização e morte.

"Hoje é um dia histórico para o nosso país, com o Reino Unido a tornar-se no primeiro país do mundo a aprovar um antiviral que pode ser tomado em casa contra a covid", referiu Sajid Javid, secretário britânico da Saúde, em comunicado, citado pela BBC.

O Molnupiravir foi desenvolvido pelo laboratório norte-americano Merck e é o primeiro medicamento oral antiviral para a covid-19. Foi criado com vista a introduzir erros no código genético do vírus, evitando assim que este alastre pelo organismo. Funciona tendo como alvo uma enzima que o vírus utiliza para se multiplicar. A Merck garante que será igualmente eficaz contra eventuais novas variantes no futuro.

Nos ensaios clínicos, com 775 pacientes, 7,3% das pessoas que tomaram o Molnupiravir foram hospitalizadas, comparando com 14,1% daqueles que receberam um placebo.

No grupo de recebeu Molnupiravir não houve registo de mortes, enquanto no grupo que tomou placebo morreram oito doentes com covid-19, segundo resultados revelados em comunicado e que carecem ainda de revisão por cientistas externos.

Os resultados dos testes clínicos sugerem que o Molnupiravir deve ser tomado no início dos sintomas para ser mais eficaz. Um estudo anterior com pacientes que estavam hospitalizados com sintomas severos de covid-19 foi suspenso, uma vez que os resultados não revelaram mais-valias.

Por enquanto, a Merck não avançou detalhes sobre potenciais efeitos secundários, assegurando apenas que a sua ocorrência foi similar entre as pessoas que receberam o medicamento e as que receberam placebos.

A farmacêutica anunciou ainda, na última semana, que autoriza que outros fabricantes possam produzir o seu comprimido, numa tentativa de ajudar milhões de pessoas em países mais pobres e com pouco acesso às vacinas.