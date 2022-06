Primeiro foguetão espacial da Coreia do Sul lançou satélite

JN/Agências Hoje às 09:55 Facebook

A Coreia do Sul confirmou, esta quarta-feira, que está a funcionar de forma correta o satélite colocado em órbita pelo primeiro foguetão espacial construído no país.

O Ministério da Ciência sul-coreano avançou que o satélite comunicou hoje com a base que o Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia (KARI, na sigla inglesa), a instituição que desenvolveu e fabricou o foguete, tem em Daejeon, 160 quilómetros a sul da capital, Seul.

O KARI confirmou que o satélite, desenhado para testar o desempenho da missão e que contém quatro minissatélites de investigação que começarão a ser implantados nos próximos dias, funciona corretamente e está fisicamente intacto.

O satélite foi colocado em órbita pelo Korea Satellite Launch Vehicle II, um foguetão de combustível líquido de 200 toneladas, informalmente chamado de Nuri, e cujo desenvolvimento custou cerca de 1,5 mil milhões de dólares (1,4 milhões de euros).

A operação confirmou a capacidade deste novo veículo espacial para implantar dispositivos em órbita baixa da Terra, tornando a Coreia do Sul a 10.ª nação do mundo a colocar um satélite no espaço com a sua própria tecnologia.

A Coreia do Sul, a 10.ª maior economia do mundo, é o principal fornecedor de automóveis e smartphones nos mercados mundiais, mas o seu programa de desenvolvimento espacial fica atrás dos seus vizinhos asiáticos China, Índia e Japão.