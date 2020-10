Primeiro-ministro da Bulgária testou positivo à covid-19

JN/Agências Hoje às 15:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro da Bulgária, Boyko Borisov, anunciou este domingo na sua página da rede social Facebook que testou positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19 e que apresenta "sintomas leves".

"Depois de dois testes de PCR [testes usados para confirmar se a pessoa está infetada] sou positivo para a covid-19", revelou este domingo Boyko Borisov, na sua página de Facebook.

O primeiro-ministro da Bulgária afirmou ainda estar a receber "tratamento em casa, segundo o conselho de médicos" e ter apenas "sintomas ligeiros".

No sábado, o presidente da Polónia, Andrzej Duda, testou também positivo para o novo coronavírus.

Embora não tenha declarado onde é que Andrzej Duda possa ter sido infetado, o Presidente polaco esteve na segunda-feira num fórum de investimento em Tallin (Estónia), onde se encontrou com o Presidente búlgaro, Rumen Radev, que está em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com alguém infetado no seu próprio país.