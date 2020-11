Primeiro-ministro da Croácia em quarentena depois de mulher testar positivo

JN/Agências Hoje às 16:56 Facebook

O primeiro-ministro da Croácia, ​​​​​​​Andrej Plenkovic, está em quarentena depois de a mulher ter testado positivo para o novo coronavírus, segundo o portal croata Index.

Ana Maslac-Plenkovic fez o teste no sábado, após sentir leves sintomas de febre. O marido também foi testado, mas o resultado foi negativo.

Como medida de precaução, Plenkovic ficará isolado durante dez dias em sua casa, a partir da qual continuará a trabalhar.

À semelhança de muitos outros países europeus, a Croácia está a enfrentar uma segunda onda da pandemia, com números de infeção e mortalidade mais altos do que na primeira, em março e abril.

No último dia, foram contabilizados 2.919 novos casos e 57 mortes, informaram hoje as autoridades sanitárias do país.

Na Croácia, existem agora 23.062 infeções ativas, com 2.273 pacientes hospitalizados, dos quais 260 em cuidados intensivos.