Primeiro-ministro espanhol quer regresso de máscaras obrigatórias no exterior

JN/Agências Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, anuncio, esta quarta-feira, numa reunião com os líderes das comunidades autónomas do país que pretende tornar obrigatória a utilização de máscara nos espaços públicos exteriores devido ao aumento dos casos de covid-19.

De acordo com a imprensa espanhola, esta foi a primeira de uma série de propostas que poderão ser aprovadas num conselho de ministros extraordinário que terá lugar na quinta-feira, se receberem o acordo dos presidentes das 17 comunidades autónomas espanholas e das duas cidades autónomas do norte de África, Ceuta e Melilla.

As questões de saúde são da competência de cada uma das regiões e as medidas a nível nacional têm de receber o acordo delas.

O pedido de tornar as máscaras novamente obrigatórias nos espaços públicos exteriores já tinha sido apresentado por várias regiões, e Sánchez anunciou-a juntamente com uma série de outras medidas. Entre essas outras medidas está o reforço das equipas de vacinação pelas Forças Armadas, assim como colocar à disposição dos hospitais a Rede Sanitária Militar e a intensificação e aceleração do atual processo de vacinação.

Ainda de acordo com a imprensa, Pedro Sánchez anunciou o recrutamento de pessoal de saúde reformado e pré-reformado e a autorização para o recrutamento de profissionais com qualificações especializadas obtidas em Estados não-membros da União Europeia (UE).

A reunião da Conferência de Presidentes ainda está a decorrer, estando agora a intervir cada um dos representantes das autoridades regionais. No encontro pretende-se chegar a um compromisso sobre as medidas para travar a sexta vaga da pandemia de covid-19 em Espanha a dois dias da véspera de Natal, o que tem sido criticado por vários partidos devido à sua proximidade às festividades e à incerteza causada pela explosão de novos contágios.

As regiões autónomas têm indicado ter opiniões diferentes sobre como enfrentar esta nova vaga, tendo avançado com medidas que vão desde o recolher obrigatório proposto pela região da Catalunha até à alteração dos critérios de quarentena solicitada pela de Madrid.

PUB

A Espanha registou 49 823 novos casos de covid-19 na terça-feira, o número mais elevado desde o início da pandemia que fez saltar a incidência acumulada para 695 casos por cada 100 mil habitantes. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde espanhol, o número total de casos notificados em Espanha desde o início da pandemia é agora de 5 585 054 e já morreram 88 887 pessoas devido à doença.

Ao fim da tarde, no final da Conferência de Presidentes, o primeiro-ministro espanhol, assim como todos os restantes dirigentes regionais, dará conta, em conferência de imprensa, das decisões a que se chegou.