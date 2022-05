AFP Hoje às 16:53 Facebook

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, apresentou esta segunda-feira a demissão, avança a AFP. O presidente Emmanuel Macron deverá anunciar seu sucessor nas próximas horas.

"Acabei de apresentar minha carta de demissão", disse o chefe de governo depois de se reunir por uma hora com Macron no Palácio do Eliseu.

Segundo fontes próximas do presidente, uma mulher poderá suceder a Castex. A confirmar-se será o primeiro Governo francês liderado por uma mulher em mais de 30 anos.