Bolsonaro diz que não tem Covid-19

JN Hoje às 15:21, atualizado às 15:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de dois jornais brasileiros e a norte-americana Fox News terem avançado que Jair Bolsonaro estava infetado com o novo coronavírus, o próprio presidente vem desmentir a notícia, que tinha sido confirmada pelo filho.

Depois de o filho do presidente brasileiro, Eduardo Bolsonaro, ter confirmado à Fox News que um primeiro teste a Covid-19, a que o pai fora submetido, tinha dado positivo, e que se estava a aguardar pela contra-análise, é o próprio chefe de Estado a desmentir a notícia. No Twitter, anunciou que o exame realizado no laboratório HFA/Sabin, em Brasília, deu resultado negativo:

Antes, além da Fox, também os jornais "O Dia" e "O Tempo" tinham escrito, citando fontes do Palácio do Planalto, que a primeira análise ao presidente brasileiro dava positivo.

Jair Bolsonaro e vários membros do Governo que viajaram no fim de semana para os Estados Unidos foram submetidos a exames ao novo coronavírus depois de o assessor de imprensa do Executivo, Fabio Wajngarten, ter sido infetado. Desconhecem-se os resultados dos exames realizados aos vários ministros e também à primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Na Florida, Jair Bolsonaro esteve com Donald Trump e a respetiva delegação, mas o presidente norte-americano, que contactou com o assessor de imprensa infetado, diz não estar preocupado com a possibilidade de ter contraído o vírus. A Casa Branca confirmou, aliás, que não há, para já, a intenção de fazer testes a Trump.

Até esta sexta-feira (13 de março), o Brasil regista 151 casos de infeção de acordo com o mais recente balanço das secretarias de Saúde de casa Estado e de um hospital de referência de São Paulo. O Ministério da Saúde ainda fala em 77.