Principal cientista nuclear do Irão morto a tiro perto de Teerão

Mohsen Fakhrizadeh, identificado por Israel como o diretor do programa de armas nucleares, foi baleado, esta sexta-feira, numa emboscada no meio da rua numa cidade perto do Teerão.

Fakhrizadeh foi emboscado na cidade de Absard, a 70 km a leste de Teerão. Quatro agressores abriram fogo sobre o carro onde seguia. O cientista foi encaminhado para o hospital, mas acabou por morrer. O seu guarda-costas ficou ferido.

O ministro da defesa Iraniano já confirmou o ataque e a morte do cientista. "Durante a colisão entre a sua equipa de segurança e os terroristas,​​​​​ Mohsen Fakhrizadeh ficou gravemente ferido e transportado para o hospital. Infelizmente a esquipa técnica não foi capaz de reverter a situação", disse o líder do Ministério da Defesa Iraniana.

Fakhrizadeh foi identificado pelo primeiro-ministro Israelita em 2018, quando o cientista foi apresentado como diretor do projeto de armas nucleares do Irão.

Em atualização