Príncipe Carlos aceitou doação de 1,2 milhões de euros da família de Bin Laden

O príncipe Carlos terá recebido da família Bin Laden um donativo de cerca de 1,2 milhões de euros para a sua instituição de beneficência, revelou, no sábado, o jornal britânico The Times.

Vários conselheiros pediram ao herdeiro do trono inglês que não aceitasse a doação feita pelo patriarca da família saudita, Bakr Bin Laden, e pelo seu irmão Shafiq. São ambos meios-irmãos do fundador do movimento terrorista al-Qaeda, que dinamizou, por exemplo, os ataques ao World Trade Center, a 11 de setembro de 2001, nos EUA.

O príncipe Carlos, de 76 anos, encontrou-se com Bakr na Clarence House (a sua residência oficial), em Londres, em 2013, apesar das objeções apresentadas pela equipa.

Embora não haja indícios de irregularidares em torno do donativo, a decisão está a levantar dúvidas em relação à atitude do herdeiro do trono inglês.